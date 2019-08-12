12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:56:56 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22:42
Son Dakika... Hakkari'deki operasyonda 4 terörist öldürüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon sürüyor.
Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince, bir M-16 piyade tüfeği ve 100 fişek, 3 el bombası, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 şemsiye, el dürbünü, not defteri ve SD kart ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.
AA
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