08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:03:40 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10:39
Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
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