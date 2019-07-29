Son Dakika: Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da geçen 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(DHA)