Son Dakika: Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz’da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da geçen 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT