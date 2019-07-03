03 Temmuz 2019 16:51 | Çarşamba
Son Dakika... Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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