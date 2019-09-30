30 Eylül 2019 Pazartesi 13:03:16 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:19:55
Son Dakika Haberi: Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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