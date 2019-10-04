04 Ekim 2019 Cuma 09:52:49 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 10:01:05
Son Dakika Haberi... MSB: SK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı
Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 6 aylık hamile Tuğba Özgün'ü AK Partili diye sürgün ettiler
- Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi
- AKM'nin son hali havadan görüntülendi
- Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye eleştiri: Çok kusuru var!
- Başkan Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi!