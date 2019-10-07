07 Ekim 2019 Pazartesi 14:33:53 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:39:58
Son Dakika Haberi:... MSB: Hakkâri'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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