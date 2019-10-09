09 Ekim 2019 Çarşamba 10:03:40 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:38:23
Son Dakika Haberi: Marmara'da deprem!
Marmara'da Silivri açıklarında 09:27 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 09.27'de, 8.3 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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