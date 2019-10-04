04 Ekim 2019 Cuma 09:51:20 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 10:25:12
Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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