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02 Ağustos 2019 Cuma 14:42:56 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:01:52

Günün en acı haberi! Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı! 5 ölü, 17 yaralı var! Valilikten ilk açıklama geldi

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü.

Balıkesir’den kahreden haber! Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Faciada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.

Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre faciada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar olduğu bildiriliyor.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 2'si çocuk 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği yolcu otobüsü yangınının teknik bir arızadan çıktığının değerlendirildiğini belirterek, "15 yaralı var. Yaralılar farklı hastanelerde, Ağır vakamız yok" dedi.  

Vali Ersin Yazıcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Küçükkuyu ile Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'e 30 kilometre mesafede Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında yandığını belirterek, "Yolcu otobüsü jandarma karakolu yakınlarında yangına maruz kalıyor. İtfaiye henüz raporlamadı. Yangın söndürüldü. Ne yazık ki otobüsün yanmasıyla 3 yetişkin, 2 çocuğumuz hayatını kaybetti. 15 yaralı yolcu Balıkesir'de 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yolcu ise jandarmada ifade veriyor" dedi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde inceleme yaptığını hatırlatan Vali Yazıcı, "Şoförün bilgisine başvuruluyor. Yaralıların sağlık durumları iyi. Yolcuların da bilgisine başvuruluyor. İtfaiye, jandarma ve savcılığın raporuyla olay aydınlatılacak. Henüz ölenlerin kimliği belli değil" dedi.

Öte yandan, Kamil Koç firmasına ait otobüsteki yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Söndürme çalışması sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor.

YOLCULAR İZDİHAMDAN DOLAYI KAÇAMAMIŞ

34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığı ve yangından kaçmak için arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının izdihamla kaçamadığı öğrenildi.

Otobüsün ise firmanın kendisine ait olduğu belirtildi. Jandarmanın otobüsün yakıt tankından da kullanılan akaryakıtla ilgili numune alacağı kaydedildi.

İLK GÖRÜNTÜLER


 

Yolcu otobüsü yandı: 2'si çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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