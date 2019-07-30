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30 Temmuz 2019 Salı 07:24:50 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 07:25:47

Son dakika haberi... Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

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