30 Temmuz 2019 Salı 07:24:50 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 07:25:47
Son dakika haberi... Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Son dakika haberi... Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
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