26 Temmuz 2019 Cuma 15:11:37 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:25:17
4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi.
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