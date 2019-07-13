13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47:18 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:54:29
Son Dakika Haberi... 2019 yılı bedelli askerlik ücreti belirlendi
Son Dakika Haberi... Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
Son dakika haberine göre, 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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