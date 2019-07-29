29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10:18 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45:43
Son dakika: Gri kategorideki terörist yakalandı
AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.
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