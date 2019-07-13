13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:06:59 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:41:51
Dışişleri'nden KKTC'nin Kıbrıs hidrokarbon kaynakları önerisiyle ilgili flaş açıklama
Dışişleri Bakanlığı, "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yaptı.
AA
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