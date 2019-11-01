01 Kasım 2019 Cuma 21:15:34 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:28:45
Yeni vergi düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
(AA)
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