Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde kalleş saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.