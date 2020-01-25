25 Ocak 2020 Cumartesi 10:28:23 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:29:12
Son Dakika... FETÖ'nün sözde 'Malezya imamı' yakalandı
FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da saklandıkları evde gözaltına alındı.
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AA
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