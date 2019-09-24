24 Eylül 2019 Salı 08:50:46 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 08:56:08
Son Dakika... FETÖ'nün 2011'deki sınav hırsızlığında 40 gözaltı kararı
FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
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