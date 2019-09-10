Son dakika: FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

KARA KUVVETLERİ'NDE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.