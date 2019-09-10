10 Eylül 2019 Salı 09:55:54 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:07:52
Son dakika: FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişi için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
KARA KUVVETLERİ'NDE GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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