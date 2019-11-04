  • Bist 100
    100088
  • Dolar
    5,7381
  • Euro
    6,3891
  • Altın
    277,1660
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır
Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi
Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün
Tabletsiz olmaz Tabletsiz olmaz
Öldüren iddia Öldüren iddia
Kaldırımda scooter yasağı Kaldırımda scooter yasağı
Bir haftada 2 milyar dolar kazandı Bir haftada 2 milyar dolar kazandı
Dünyanın en güzel peyniri Dünyanın en güzel peyniri
"Göçmenler gelirse silahlanırız" "Göçmenler gelirse silahlanırız"
Cammarata'ya taşınana 1000 euro Cammarata'ya taşınana 1000 euro
Alzheimer tarihe karışıyor Alzheimer tarihe karışıyor
Tek rakibi Schumacher Tek rakibi Schumacher
MTV'de Billie rüzgârı MTV'de Billie rüzgârı
Arap ülkelerinden Hamas’a 'ABD' şartı Arap ülkelerinden Hamas’a 'ABD' şartı
Seda da koca kurbanı Seda da koca kurbanı
Nereden çıktı bu otlar Nereden çıktı bu otlar
İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulunmuştu! Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulunmuştu! Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
YÖKDİL 2019 sınav soruları ve cevapları erişime açıldı YÖKDİL 2019 sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
25 yıldır Mehmetçiği selamlayan Mehmet amcayı gururlandıran 'arma' 25 yıldır Mehmetçiği selamlayan Mehmet amcayı gururlandıran 'arma'
ABD'den Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılında İran'a yaptırım mesajı ABD'den Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılında İran'a yaptırım mesajı
Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu
'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı 'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı
Fenerbahçe'den çağrı: Savcılarımızı ve TFF'yi göreve davet ediyoruz Fenerbahçe'den çağrı: Savcılarımızı ve TFF'yi göreve davet ediyoruz
"Teyakkuz halindeyiz" "Teyakkuz halindeyiz"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 19:45:58 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:35:02

'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamı doğrultusunda sanıklarla ilgili bu kez "silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım" suçlarından hükümler kurdu.

Ilıcak'a indirim uygulandı Altan'a uygulanmadı

Tutuklu sanıklardan Ahmet Altan'ı, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptıran, bu cezada sanığın toplum üzerindeki etkisi ve bulunduğu konuma göre indirim uygulamayan heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak'ı da, aynı suçtan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırdı ve sanığın toplum üzerindeki etkisi ile bulunduğu konuma göre indirim uygulamadı. TMK'nın 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çeviren heyet, Ilıcak'ın yargılama sürecinde pişmanlık duyduğunu belirtmesini lehine takdiri indirim sebebi sayarak bu sanığın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 

Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Altan hakkında ise cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilememesi, suç işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine yönelik hüküm kuran heyet, sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanığa 5 bin 450 lira avukatlık ücreti ödenmesine ve beraat ettiği için tazminat isteme hakkının bulunduğunun belirtilmesine de karar verdi.

Altan ve Ilıcak'a adli kontrolle tahliye

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan ve takdiri indirim uygulamadığı diğer tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in ise 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. 

"Örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Yazıcı, Şimşek ve Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, "örgüte yardım" suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise suçun niteliği ve tutuklulukta geçirilen süreye göre tahliyesini karara bağladı. 

Heyet, tahliyesine karar verdiği Altan ve Ilıcak hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü de verdi.

"Darbeye teşebbüs" davasından ceza vermeye yer yok

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma aşamasından önce Mehmet Altan hariç 5 sanığı cezalandırdığı "darbeye teşebbüs" suçundan ise, "ceza verilmesine yer olmadığı" hükmü kurdu.

6 adet 1 dolarlık banknotlar iade

Beraat eden sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 dolarlık banknotların sanığa iadesini de kararlaştıran heyet, Yargıtay içtihatları doğrultusunda sanıkların cezalarıyla ilgili suç tipini dikkate alarak gerçek ve tüzel kişilerin (TBMM) zarar görme ihtimalinin olmaması nedeniyle müdahillik sıfatlarının kaldırılmasına da karar verdi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ