27 Eylül 2019 Cuma 13:35:16 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 13:48:16
Son Dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
F-16 savaş uçakları Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuşlarını gerçekleştirdi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat´ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.
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