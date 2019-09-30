30 Eylül 2019 Pazartesi 14:01:03 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:24:40
Son dakika: Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi" denildi
Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
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