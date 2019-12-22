22 Aralık 2019 Pazar 21:51:58 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 22:46:52
Eski CHP Milletvekili Aygün hakkında disiplin soruşturması açıldı
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
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