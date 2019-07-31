Son Dakika: Erzurum'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem, saat 12.57 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aydınlı-Tekman, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.