31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26:04 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27:17
Son Dakika: Erzurum'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem, saat 12.57 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aydınlı-Tekman, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.
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