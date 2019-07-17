17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05:23 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27:29
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu
Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının da bulunduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu, 2 diplomatımız ise yaralandı.
AA
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