  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Isparta'da lavanta sezonu devam ediyor' 'Isparta'da lavanta sezonu devam ediyor'
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Tarihi Kırkpınar güreşlerinde kazanan Ali Gürbüz oldu Tarihi Kırkpınar güreşlerinde kazanan Ali Gürbüz oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İBB açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İBB açıklaması
Nijerya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını imzaladı Nijerya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını imzaladı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride aranan M. Şirin Arslan çıktı Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride aranan M. Şirin Arslan çıktı
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Suudi Arabistan Kralı Selman, İngiliz Maliye Bakanı ile görüştü Suudi Arabistan Kralı Selman, İngiliz Maliye Bakanı ile görüştü
LPGli otomobil yangını korkuttu LPGli otomobil yangını korkuttu
Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu
Rizeli vatandaşlar Anzer balının fiyatına tepkili Rizeli vatandaşlar Anzer balının fiyatına tepkili
İstanbul Sultanbeyli'de orman yangını İstanbul Sultanbeyli'de orman yangını
Beşiktaş'ın Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı Beşiktaş'ın Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı
Bursa’da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi gözaltında Bursa’da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 kişi gözaltında
MİT'ten diplomatik istihbarat vurgusu... İşte o rapordan dikkat çeken ifadeler MİT'ten diplomatik istihbarat vurgusu... İşte o rapordan dikkat çeken ifadeler
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz ve Orhan Okulu finale yükseldi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz ve Orhan Okulu finale yükseldi
Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak
Mogherini: Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz Mogherini: Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz
Kırkpınar'da "ağa" değişmedi Kırkpınar'da "ağa" değişmedi
Korkutan yangın! Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı Korkutan yangın! Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı
6'ncı kattan düşen öğretmen öldü 6'ncı kattan düşen öğretmen öldü
6'ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti: Yakınları sinir kizi geçirdi 6'ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti: Yakınları sinir kizi geçirdi
Beşiktaş, Holtby’i gündemine aldı Beşiktaş, Holtby’i gündemine aldı
Dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda tepki çeken görüntü! Dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda tepki çeken görüntü!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Temmuz 2019 Pazar 18:38:47 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:41:04

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinde kazanan Ali Gürbüz oldu
Adana'da korkutan fabrika yangını
Şehir magandaları önlerini kesti! Hamile kadının bulunduğu araca saldırdı
MİT Başkan Fidan yazdı... İşte o rapordan dikkat çeken ifadeler
Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı
Bakan Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı videoyla anlattı
Son dakika... MİT ve TSK'dan müthiş operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
Kırkpınar'da "ağa" değişmedi, İşte ağalık bedeli
Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi... Devasa boyutta, zehirli ve çok tehlikeli!
İş yerini soyan hırsıza iş verip, evini açtı
'Tosuncuk'un yattaki keyif sefası gündeme oturdu! İşte dikkat çeken detaylar...
Soykırımda kaybettiği kardeşini eşyalarından tanıdı
Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor
Son dakika... Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Antalya'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!
Meteoroloji uyardı! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Çaresiz anne yardım bekliyor
Vedat Muriç'le 4 yıllık anlaşma tamam
Komşu sandık başında... Anketlere göre Çipras'ın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde flaş gelişme
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ