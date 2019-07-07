07 Temmuz 2019 Pazar 18:38:47 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:41:04
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.
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