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26 Eylül 2019 Perşembe 16:24:18 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:26:13

Son dakika! Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddialara sert tepki gösterdi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÖPRÜ İDDİALARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili de bir açıklama yaptı ve Boğaz Köprüsü'ndeki hasar iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi

İşte o sözler:

Baktım az önce köprülerin halatları kopmuş diye fotoğraf paylaşanlar var. Böyle densizler de var.

Yüreğimizi yakacak bir haber şuana kadar haber almadık. 8 hafif şekilde yaralı vatandaşımız var. Valiliğimizin tespitlerine göre de yaralı vatandaşlarımıza da müdahale yapılmış durumda. Bazı binalarda hafif hasarlar var. Binalarda hasar tespit çalışmalarım sürüyor. İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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