Son dakika: Dünyanın gözü Ankara'da! S-400 sevkıyatında 11. uçak Ankara'ya indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında onbirinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.
S-400 sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği açıklanmıştı.
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