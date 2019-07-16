Son dakika: Dünyanın gözü Ankara'da! S-400 sevkıyatında 11. uçak Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında onbirinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

S-400 sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği açıklanmıştı.