Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz
- Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili çok önemli açıklama: Ülkelerine göndereceğiz
- Terör örgütü DEAŞ'a ekimde büyük darbe
- Paşayeva: ABD Kongresi'nin kararı Türkiye'den intikam alma çabası