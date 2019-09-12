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12 Eylül 2019 Perşembe 19:18:43 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 00:27:31

Diyarbakır'da hain tuzak! Sivilleri taşıyan araca terör saldırısı: 4 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Başkan Erdoğan: Faillerin yakalanması için tüm imkanlar seferber edilecek 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. 

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Başkan Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Fuat Oktay: Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

Oktay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

Başkan Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi. 

(AA)

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