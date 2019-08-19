19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:42:05 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:43:40
Son dakika: Diyarbakır, Van ve Mardin'de 350 belediye çalışanı gözaltında
HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla bağlantılı olarak, Diyarbakır , Van ve Mardin'de 350 belediye çalışanının da gözaltına alındığı söyledi.
HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla bağlantılı olarak, Diyarbakır , Van ve Mardin'de 350 belediye çalışanının da gözaltına alındığı söyledi.
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(A Haber)
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