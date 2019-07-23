Son Dakika: Dışişleri'nden sert tepki: İsrail'in işgalci eylemlerini şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları ve Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik eylemleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz.
İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.
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