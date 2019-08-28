28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:18:49 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:26:04
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile Tallin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi.
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