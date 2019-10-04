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04 Ekim 2019 Cuma 16:00:44 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 17:32:01

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" açıklamasında bulundu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edildiğini, diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedeflerinin tahrip ve tahrif edildiğini kaydetti. Bahçeli, "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir" ifadelerini kullandı.

'CHP PKK'DAN MEDET UMAR HALE GELDİ'

Bahçeli, CHP'nin tamamıyla kontrolden çıktığını, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulduğunu, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaştığını ifade ederek, "CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP´nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP´nin milli meselelere sırtını dönerek PKK´dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır" dedi.

Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odakların milli güvenliğime tehdit saçan, milli bekaya meydan okuyan merhale ve mevkiye geldiğini söyleyen Bahçeli, "CHP´nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı´nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP, hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

CHP-HDP İLİŞKİSİ İÇİN KOMİSYON

MHP Başkanlık Divanı´nın kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan bir komisyon kurulduğunu açıklayan Bahçeli şu mesajları verdi:

"Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır. MHP Başkanlık Divanı´nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı´nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla komisyon görevlendirilmiştir: Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır."

'HERKES AKLINI BAŞINA ALMALIDIR'

Devlet Bahçeli, Türkiye ve MHP üzerinden hesap yapanlar olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ile birlikte MHP üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye´nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. MHP´yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır" diye konuştu.

MHP'DEN BAHÇELİ AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

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