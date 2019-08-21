Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başkan Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, İdlib'de Türk askeri konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin, "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak." dedi.

"ENFLASYONDA BİR DÜŞÜŞÜN YAŞANMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngördüklerini belirten Kalın, "Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır." diye konuştu.

"ARAZİLERİN İMARA AÇILMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"



Kalın, son dönemde yaşanan orman yangınlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir."

"GÜVENLİ BÖLGE SÜRECİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin Kalın, şöyle devam etti:

"Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz."

"KEYFİ OLARAK ALINAN KARARLAR DEĞİL"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın bir soru üzerine, Erdoğan'ın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; "Özellikle güvenlik noktasında Türkiye 3 terör örgütü ile aynı anda mücadele etmeye devam ediyor. DEAŞ, PKK ve onun uzantısı olan örgütler ve FETÖ'ye karşı mücadele devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadelede kararlılığımızın tam olarak devam edeceği güçlü bir şekilde yapıldı. PKK terör örgütüne çok ciddi darbeler vuran Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı devam edecek. Kıran Harekatı da netice almaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımızın bir sunumu sözkonusuydu. Suriye sahası, Fırat'ın doğusu ve batısı etraflı bir şekilde ela alındı. ABD ile güvenli bölgenin tesisi noktasında bir adım atıldı. Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK"

Sahada uygulaması önemli. Münbiç yol haritasında yaşanılan oyalamaları kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın batısında Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus güven altına alınmıştı. Bu bölgeye de yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü. İdlib konusu kritik bir hasassiyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ"

Rejimin ihlallere son vermesi çağrısını yineliyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. İnsani dramın adeta ayak sesleri olarak değerlendirdiğimiz sürecin derhal sonlandırılması için gerekli girişimleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Türkiye'ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Cari açıkta ciddi bir düşüşün olduğunu hatta cari fazlası olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Türkiye'ye yurtdışından gelen sermayenin ivmesini koruyor olması hatta yükselme trendine girmesi bir diğer önemli gösterge. Önümüzdeki aylarda enflasyonda belli bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun istihdama yansımaları da olacaktır.

"YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Hem bakanlık olarak yapılması gerekenler hem de toplumun farkındalığın arttırılması noktasında birtakım yapılması gerekenlerin arttırılması gerekliliğin altı çizildi. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR...

"İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf sözkonusu değil. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey sözkonusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeşitli isim ve kılıflar altında belediyeye alan belediye başkanlarıyla ilgili kanunlar çerçevesinde adımlar atılmıştır. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te birarada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.