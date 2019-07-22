22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:19:32 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:42:09
Son dakika... Şanlıurfa Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti
Son dakika... Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı, 4 sivil yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
AA
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