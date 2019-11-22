Çekmeköy'de yangın çıktı! Son dakika Çekmeköy'de nerede yangın çıktı?
Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı. Çekmeköy'de nerede yangın çıktı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı. Çekmeköy'de nerede yangın çıktı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇEKMEKÖY'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?
İstanbul'da Çekmeköy'de askeri bölgede yangın çıktı. Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. İddiaya göre alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini verdi: Sıra kızlara geldiğinde ağzından salyalar akıyordu
- Kılıçadaroğlu'nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi
- MHP'den erken seçim resti!
- Türkiye "gizli bilgilere" ulaşan ajan avukatı tutuklayınca Almanya tutuştu!
- FETÖ'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi