Çekmeköy'de yangın çıktı! Son dakika Çekmeköy'de nerede yangın çıktı?

Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı. Çekmeköy'de nerede yangın çıktı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇEKMEKÖY'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?

İstanbul'da Çekmeköy'de askeri bölgede yangın çıktı. Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. İddiaya göre alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.