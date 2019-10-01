Son Dakika: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildi

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.