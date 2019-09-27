27 Eylül 2019 Cuma 16:54:25 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 17:10:25
Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem
Son Dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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