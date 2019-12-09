Bursa Valiliği: İddialar doğru değil, arama çalışmaları devam ediyor

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir cansız beden bulunduğu iddia edildi.

Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cansız bedene rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, "Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp'a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır." dedi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

DHA