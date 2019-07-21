  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Taylan Antalyalı Kartal’a doğru Taylan Antalyalı Kartal’a doğru
İmparator biletlerini kesti İmparator biletlerini kesti
Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor
Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı
Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı
Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı
Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi
KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir
Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz
İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi
Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol... Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Temmuz 2019 Pazar 23:30:51 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:47:21

Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

AA

Trump hedefinden şaşmıyor
İngiliz medyasından Rus istihbaratına suçlama
Büyük acı! Gölete giren ikiz kardeşler birlikte can verdi
Kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu
'Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz'
ZMA Puma'nın maliyeti hedefini katladı
İran'dan flaş iddia: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Sahnede kalp krizi geçirdi, izleyiciler şovun parçası sandı
Darbeci FETÖ'cünün yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Barış buluşmasında silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Selçuk çağrısını yineledi: "İkisi arasında sevgi kadar fark var"
Riyad Mahrez, darbeci Mısır hükümetini görmezden geldi
ABD, S-400 oyununu nasıl kaybetti?
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi
Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ