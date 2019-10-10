Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
Beyoğlu'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.
Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi.
ÇANTA İNCELENDİ VE PATLAYICI ÇIKTI!
Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(DHA)
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