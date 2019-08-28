Son dakika... Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

(AA)