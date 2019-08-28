28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:47:19 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:54:54
Son dakika... Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
(AA)
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