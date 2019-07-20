Son Dakika... Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan 'Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mesajda "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır." dedi.
Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek." diye konuştu.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye MMU için gaza bastı
- Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi
- Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...
- Son dakika: Jandarma ve emniyet birimlerinden terör örgütü PKK’ya ağır darbe
- Çolak'ın gitmesini beklediler: Böyle olacağını hissetmedim