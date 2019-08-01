01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37:32 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:38:55
Son Dakika: Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı
Başkan Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.
Başkan Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
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