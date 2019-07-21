21 Temmuz 2019 Pazar 18:26:18 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:46:22
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.
Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
AA
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