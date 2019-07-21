Son dakika... Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AA