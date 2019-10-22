Son Dakika: Başkan Erdoğan-Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA!

Erdoğan görüşme ile ilgili "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak." derken

PUTİN: BÖLGEDE DEĞİŞİK DİNAMİKLER VAR, BUNLARIN BİLİNCİNDEYİZ"

Putin'in ilk sözleri ise, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" oldu.

Rusya lideri Putin ile Türkiye Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri, PKK/PYD'lilerin, Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde kendi denetiminde olmasını istediği 'güvenli bölgeden' çekilmeleri için belirlenen sürenin dolacağı güne denk geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine geri çekilmesini içeren bu anlaşmaya, Türkiye ile ABD varmıştı.

Peskov, Soçi’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PESKOV: HNÜZ BELİRLİ BİR POZİSYONUMUZ YOK

Almanya’nın Suriye’de uluslararası güçlerin kontrolünde bir güvenli bölge kurulmasına yönelik önerisini değerlendiren Peskov, “Bu yeni bir girişim ve henüz belirli bir pozisyonumuz yok. Üzerinde çalışılması gerekiyor.” diye konuştu. Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yapılan açıklamaları “oldukça sert” olarak nitelendiren Peskov, “Putin ve Erdoğan’ın bugün konuşacakları konular olacak. Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacak. Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye’nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ÖNEMİ!

Erdoğan ve Putin'in buluşması, Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın bitmesine kısa süre kala gerçekleşiyor.

Soçi'deki zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katılıyor.

Başkan Erdoğan, Soçi'ye hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir" diye konuşmuştu.