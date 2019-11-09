09 Kasım 2019 Cumartesi 21:01:07 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:13:57
Son Dakika... Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.
Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
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- Son Dakika... Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti
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