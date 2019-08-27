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27 Ağustos 2019 Salı 17:24:03 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 17:27:13

Son Dakika... Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Moskova'daki baş başa görüşmesi sona erdi.

Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki baş başa görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.      

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.      

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunuyor.   

(AA)

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